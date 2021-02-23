Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры", которую продюсирует Меладзе, показала себя в горячем образе

На фото Ксения показалась в рубашке, которую оставила расстегнутой. Девушка стояла перед зеркалом, показывая максимально близко бюст в белом топе на веревочках. Попова накалила градус, потянув за ниточки, что сделала кадр очень горячим и восхитил фанатов. Как можно понять, певица в этот раз отправилась на отдых в Дубай. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





На втором фото Ксения показала себя более полноценно, а на третьем кадре - сделала акцент на лице.

Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:

"Мило", "Девушка загадка, или опять играем в пазл?", "Прекрасна", "Ух".

Отметим, что Ксения Попова родилась в Кривом Роге. Красотка стала известной, когда попала на восьмой сезон "Х-Фактора", где оказалась в команде Насти Каменских. После этого звезду присмотрел Константин Меладзе для нового состава "ВИА Гры", где она заняла место Эрики Герцег.

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У себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, на которых предстала в невероятно пикантном образе. Белокурая красотка позировала в черном платье-пиджаке.

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