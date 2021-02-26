Відомі співачки Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова, зірка "Х-Фактору", з нової "ВІА Гри" показали, як проходять гарячі фотосесії
На кадрах дівчата лежать на підлозі без взуття. Одна з красунь стала в шкіряному вбранні на карачки, а другі вигиналися і хвалилися апетитними вигинами. У цей момент працював фотограф, який знімав співачок, поки вони показували свою пристрасть. Кадри вийшли досить провокаційними і запалюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку групи.
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* Стоп, стоп, стоп
* Тяжіння більше немає
А які фаворити у Вашому Особистому ТОПі?",- написав адміністратор групи.
Фанати подивилися ролик майже 3 тисячі разів і написали коментарі:
"Обожнюю пісню стоп стоп", " пішов геть. Я за тобою так сильно сумую. Рикошет", "це було прекрасно, хто ти мені", "красуні", "я люблю всі пісні. Немає фаворитів, вони ідеальні всі", "просто хочу попрактикуватися, щоб зробити це", "поцілунки, я полюбила монстра і це було прекрасно".
Повідомлялося, що красуні з нової «ВІА Гри» посвітили принадами у відвертих нарядах.
На офіційній сторінці дівчат в Instagram з'явилося вельми спокусливе фото. На знімку солістки поп-колективу позували в білосніжних костюмах.
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