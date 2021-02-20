Новая солистка группы ВИА Гра София Тарасова впечатлила харизмой в эффектном кожаном костюме

19-летняя украинская красотка, которая не так давно присоединилась к обновленному составу легендарной группы, поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Тарасова позировала перед камерой в оригинальном образе. Так, юная девушка примерила черный кожаный наряд, который придал ей особой дерзости. София надела короткую кожаную юбку с молнией впереди, а также откровенный топ из такого же материала. Наряд привлекает к себе внимание глубоким декольте и необычными лямками, напоминающими лямки сумки или рюкзака.

Немаловажной деталью образа Софии стала ее прическа. Две тугих гульки и дерзко свисающие по бокам локоны волос сделали внешность исполнительницы еще более интересной. Ее образ дополнил еще и макияж с акцентом на глаза.

Свои снимки певица сопроводила пронзительной лирикой, которая начинается словами:

«Я отупела,

стала черствее,

чувства все реже,

кто-то скажет - стала взрослее».

Поклонники юной певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Ты уже получилась. Ты - чудо небес. Гениальный ребёнок - Талантов не счесть», «Красотка», «Вау», «Стихотворение полностью описывает то, что творится у меня внутри последние месяцы!», «Дуже гарна», - пишут люди.

Напомним, красотки из новой «ВИА Гры» лишили мужчин сна, посветив сладкими формами: одна краше другой.

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