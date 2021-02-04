Украинская солистка из нового состава группы ВИА Гра София Тарасова впечатлила поклонников смелым образом
Фото юной красотки появилось на официальной странице культовой группы в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net. Не так давно новый состав ВИА Гры исполнил один из самых популярных хитов коллектива – песню «Анти-гейша». Теперь Тарасова предстала перед поклонниками в соответствующем образе с характерными восточными мотивами.
Так, девушка позирует в темной комнате перед ярким прожектором. Она прикрывается огромным веером в японском стиле. При этом, подразумевается, что под ним совершенно нет одежды. Дополняет образ юной красотки стильная прическа в виде двух маленьких гулек на голове.
Даже в таком дерзком образе Тарасова выглядит стильно и уверенно. Девушка с вызовом смотрит в камеру, не забывая придерживать свой огромный веер.
«Болью боль твою утешить сможет только анти-гейша»,- процитировали в подписи к фото строчку из песни.
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Поклонники ВИА Гры тут же принялись комментировать фото. При этом, среди них завязался спор о внешних данных девушек.
«Наконец-то в группе появилась красивая девушка», - написал один из фанатов.
«Вообще то за 20 лет в группе всегда были красивые девушки», - тут же ответили ему в комментариях.
Остальные комментаторы обошлись восхищенными смайликами и вопросами о выходе клипа.
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