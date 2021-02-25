Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-фактора" и новой "ВИА Гры", которую продюсирует Константин Меладзе, показала утренний образ

На фото Ксения показалась в прозрачном корсете белого цвета. Звезда оставила волосы распущенными, а в руке держала прекрасную розу. Красотка не наносила мейкап, демонстрируя свои естественные данные. Попова на нескольких кадрах показала всю свою нежность, восхитив фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Красивое утро", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Где тут "ВИА Гра", "Шмэ, шмэ, шмэ", "Ксюшка", "Красивая ты", "Настоящая виагрянка", "Красивое утро с красивой девушкой", "Ксюша Ксюша Ксюша, юбочка из плюша...", "я сначала подумал это Лили Рейнхарт, Ксюша, ты красотка", "Совсем другое дело, когда без прицепов! Всё-таки нужно сольную карьеру строить", "Я вижу ваше сердце, на первом фото , груди".

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На фото юные красотки одеты во все белое. При этом, у каждой из них свой образ. Так, Тарасова примерила короткий топик и длинную юбку с кокетливыми завязками. Синецкая позирует в полупрозрачном платье.

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