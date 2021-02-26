Известные певицы Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" из новой "ВИА Гры" показали, как проходят горячие фотосессии

На кадрах девушки лежат на полу без обуви. Одна из красоток стала в кожаном наряде на четвереньки, а вторые выгинались и хвастались аппетитными изгибами. В этот момент работал фотограф, который снимал певиц, пока они показывали свою страсть. Кадры получились довольно провокационными и зажигащими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку группы.

"Три самые прослушиваемые песни ВИА ГРА:

• Попытка #5

• Стоп, стоп, стоп

• Притяжения больше нет

А какие фавориты в вашем личном топе?", - написал администратор группы.

Фанаты посмотрели ролик почти 3 тысячи раз и написали комментарии:

"Обожаю песню стоп стоп", "Пошёл вон. Я по тебе так сильно скучаю. Рикошет", "Это было прекрасно, кто ты мне", "Красотки", "Я люблю все песни. Нет фаворитов , они идеальны все", "просто хочу попрактиковаться, чтобы сделать это", "Поцелуи, Я полюбила монстра и Это было прекрасно".

Сообщалось, что красотки из новой «ВИА Гры» посветили прелестями в откровенных нарядах.

На официальной странице девушек в Инстаграм появилось весьма соблазнительное фото. На снимке солистки поп-коллектива позировали в белоснежных костюмах.

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