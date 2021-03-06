Звезда "Х-Фактора" и нового состава "ВИА Гры", украинская певица Ксения Попова порадовала эффектным образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото со своими коллегами по группе. Красотки, которые только в конце 2020 года собрались в коллектив, очень гармонично смотрятся вместе.
На снимках девушки позировали в эффектных нарядах разных цветов. Традиционно для ВИА Гры было отдано предпочтение красному, черному и белому цветам. Блондинка Попова позировала в красном наряде, который состоял из тесных штанов и миниатюрного топа с глубоким декольте. Поклонники смогли рассмотреть аппетитные «персики» красотки.
Подружки Ксении тоже похвастались своими формами.
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«Сегодня увидите нас на канале 1+1 @1plus1_ua в шоу «Липсинк батл», - подписала Попова свой пост.
В комментариях певицам оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Сладкие девочки», «Самые лучшие красотки», «Красотки», «Буду смотреть с удовольствием», «Жду», «Офигееееть!! Контент подъехал», «Красивые, с наступающим весенним праздником! (не Розы и не Клары ), а группа Виа Гра», «Очень удачный состав! Красивые девчонки, красивые голоса», - пишут пользователи сети.
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