Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нового складу "ВІА Гри", порадувала шанувальників новими розкішними фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Попової у соцмережі.

Так, в акаунті артистки з'явилось декілька нових світлин, на яких можна побачити шикарний макіяж дівчини та блискучі масивні прикраси.

Вона ніяк не стала коментувати нові фото, а тільки вказала геолокацію - Київ.

У співачки на фото дуже стильна укладка з "неохайними" локонами, а волосся пофарбоване у холодний блонд. Для макіяжу вона обрала рожеві тіні та зробила виразні чорні стрілки. На пальцях у неї масивні каблучки з камінцями, а у вухах - срібні сережки з довгими ланцюжками, які висять майже до плечей.

У коментарях дівчині пишуть компліменти та захоплюються її красою.

"Яка ж ти бусинка, обожнюю", "Красуня", "Неймовірна", - пишуть під фото.

Слід зазначити, що нова учасниця "ВІА Гри" з'явилася на світ 15 березня 1996 року в Кривому Розі. За знаком зодіаку Ксенія - Риба. Як видно з публікацій в інстаграм-акаунті матері співачки - психотерапевта Юлії Згоди, у дівчини є молодший брат. Після школи уродженка Кривого Рогу закінчила Державну академію музики імені Р. М. Глієра в Києві. Попова відома землякам як виконавиця сучасної версії пісні «Кривий Ріг - моє місто» - гімну міста металургів.

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