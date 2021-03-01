Відома співачка Ксенія Попова, зірка проекту "Х-Фактор" та нова солістка гурту "ВІА Гра", показала себе під час пікантної фотосесії

На кадрах Ксенія позувала в білосніжній білизні. Попова стояла біля спинки ліжка, демонструючи свою фігуру серед квітів. У цей момент в кімнаті напустили дим, щоб додати родзинку відвертим знімках. На другому кадрі дівчина уе була в корсеті з прозорою частиною. Зірка сиділа на білих простирадлах, зігнувши одну ніжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Відомо, що співачка викинула ці кадри, які були зняті під час чергової фотосесії, в сторіс Instagram. Дівчина вже ними ділилася в окремій публікації і Ксенію там засипали компліментами:

"Шикарно, справжня Віагра. Чекаю такого плану фотосесію групи", "Ти-любов", "володіла", "ніжність", "Чарівна"," чому так красиво"," Вау, яка ніжність"," Моя найкрасивіша", " прекрасна дівчина! Дуже чекаю виходу нового якісного відео групи, А хоча можна і сольно", "мабуть, прекрасно", "відмінно", "Охохо. Остання надія "ВІА Гри" ," на деяких ракурсах мало не сплутала з Елізабет Олсен))) вогонь!", "Вас змушують робити такі сесії??", "Боже просто неймовірна красива жінка".

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