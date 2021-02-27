Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и нового состава "ВИА Гра", показала, как начинает день
На кадрах Попова позирует в лосинах и салатовом топике, который еле вместил пышный бюст красотки. Ксения приняла позу лотоса, потянув ручки вверх. Красотка для тренировки использовала белый коврик. Как можно понять, певица находилась в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"День начался с тренировки", - написала красотка под кадрами.
"13.58", - добавила время происходящего новая блондинка из "ВИА Гры".
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не оставляют:
"Вау", "Шикарно, настоящая", "Ну, неимоверная", "Ксюша, огонь", "Почему так красиво", "Ксю, волшебная", "Прекрасная девушка, жду очень выхода нового качественного видео группы, а хотя можно и сольно".
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