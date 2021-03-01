Известная певица Ксения Попова, звезда проекта "Х-Фактор" и новая солистка группы "ВИА Гра", показала себя во время пикантной фотосессии

На кадрах Ксения позировала в белоснежном белье. Попова стояла у спинки кровати, демонстрируя свою фигуру среди цветов. В этот момент в комнате напустили дым, чтобы добавить изюминку откровенным снимках. На втором кадре девушка уе была в корсете с прозрачной частью. Звезда сидела на белых простынях, согнувши одну ножку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Известно, что певица выбросила эти кадры, которые были сняты во время очередной фотосессии, в сторис Инстаграм. Девушка уже ними делилась в отдельной публикации и Ксению там засыпали комплиментами:

"Шикарно, настоящая ВИАГра. Жду такого плана фотосессию группы", "Ты - любовь", "Обладленная", "Нежность", "Волшебная", "Почему так красиво", "Вау, какая нежность", "Моя самая красивая", "Прекрасная девушка! Очень жду выхода нового качественного видео группы, а хотя можно и сольно", "Пожалуй, прекрасно", "Отлично", "Охохо. Последняя надежда "ВИА Гры", "На некоторых ракурсах чуть не спутала с Элизабет Олсен))) огонь!", "Вас заставляют делать такие сессии??", "Боже просто неимоверная красивая женщина".

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