Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нового складу "ВІА Гра", показала, як починає день

На кадрах Попова позує в лосинах і салатовому топіку, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Ксенія прийняла позу лотоса, потягнувши ручки вгору. Красуня для тренування використовувала білий килимок. Як можна зрозуміти, співачка перебувала в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День почався з тренування", - написала красуня під кадрами.

"13.58", - додала час того, що відбувається нова блондинка з"ВІА Гри".

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не залишають:

"Вау"," Шикарно, справжня"," Ну, неймовірна"," Ксюша, вогонь"," чому так красиво"," Ксюша, чарівна","прекрасна дівчина, чекаю дуже виходу нового якісного відео групи, А хоча можна і сольно".

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На офіційній сторінці дівчат в Instagram з'явилося вельми спокусливе фото. На знімку солістки поп-колективу позували в білосніжних костюмах.

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