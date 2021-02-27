Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нового складу "ВІА Гра", показала, як починає день
На кадрах Попова позує в лосинах і салатовому топіку, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Ксенія прийняла позу лотоса, потягнувши ручки вгору. Красуня для тренування використовувала білий килимок. Як можна зрозуміти, співачка перебувала в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"День почався з тренування", - написала красуня під кадрами.
"13.58", - додала час того, що відбувається нова блондинка з"ВІА Гри".
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на "Лізі сміху", Єфросиніна аж почервоніла: кадри облетіли мережу
73-річна Ротару пропала після гулянь в олігарха, син повідомив деталі: "Коли дзвониш, але..."
Горе у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила доньку: "Коли вийшла до глядачів..."
"Намагався допомогти кожному, але собі не зміг": зупинилося серце молодого українського лікаря, деталі трагедії
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не залишають:
"Вау"," Шикарно, справжня"," Ну, неймовірна"," Ксюша, вогонь"," чому так красиво"," Ксюша, чарівна","прекрасна дівчина, чекаю дуже виходу нового якісного відео групи, А хоча можна і сольно".
Ми писали, красуні з нової "ВІА Гри" посвітили принадами у відвертих нарядах.
На офіційній сторінці дівчат в Instagram з'явилося вельми спокусливе фото. На знімку солістки поп-колективу позували в білосніжних костюмах.
Нагадаємо, роздягнена зірка "Х-фактора" запаморочила голову пікантними позами на простирадлах
А ще Politeka писала, що молоді красуні з нової "ВІА Гри" змусили ковтати слинки, побешкетувавши в шкіряних міні
Також Politeka повідомляла, що зірка "Х-фактора" і нової "ВІА Гри" заманила підтягнутим "горішком" в червоному