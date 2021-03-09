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Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка новой ВИА Гры, показала себя во всей красе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото со свежей съемки. Попова приняла участие в весьма пикантной фотосессии, позируя на камеру в нижнем белье и соблазнительных корсетах. Девушка позировала на кровати, которая была украшена цветами. Эффектная блондинка нежилась в простынях, показывая свою прелестную фигурку.

На одном фото Ксения пикантно раздвинула ножки, заставив мужчин пускать слюнки. На другом позировала в милых соблазнительных шортиках, которые придали объема ее округлым бедрам.

В комментариях Поповой оставили массу восторженных слов.

«Это моя любимая съёмка», «такой ты красивый и нежный цветочек», «просто невыносимая, невыносимо красивая», «Просто Невероятна», «Красотулька», «такая красивая», «Очень элегантно», «Ксюша, ты невероятно красивая», «Очень классно, что такие девушки в нынешней группе: поющие, обаятельные и очень милые», «Девчонки, мы в вас верим, вы умнички», «Красота», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксению Попову заметили благодаря участию в «Х-факторе». В конце 2020 года она стала солисткой новой «ВИА Гры».

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