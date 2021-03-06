Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нової ВІА Гри, показала себе в свіжому образі

На фото Ксенія позувала в чорній сукні з відкритими плечима. Дівчина не одягала білизну, тому декольте вийшло більш, ніж просто гарячим. Попова залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильними сережками і яскравим мейкапом, завдяки чому кадр вийшов зачаровуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Я спочатку подумав Це Лілі Рейнхарт. Ксюша, ти красуня" ," ви прекрасні в будь-якому настрої", " як можна бути настільки красивою?", "Яка кішечка", "Просто нереальна", " бути красивою - страшно. А ще страшніше - бути страшно красивою", " цукерка. Солоденька", "Краса врятує світ", "молодець Ви", "очі горять від бажання", "Ну дуже спокусливо".

Повідомлялося, що нова солістка ВІА Гри Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-фактору", показала себе у відвертому образі.

У себе в Instagram дівчина опублікувала кадри, зроблені під час зухвалої фотосесії. Дівчина була одягнена в тісний корсет чорного кольору, трусики і довгі рукавички. Образ доповнювали туфлі на підборах, які перетворили Ксенію на справжню хижачку.

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