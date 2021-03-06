Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка новой ВИА Гры, показала себя в свежем образе
На фото Ксения позировала в черном платье с открытыми плечами. Девушка не надевала белье, поэтому декольте получилось более, чем просто горячим. Попова оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильными серьгами и ярким мейкапом, благодаря чему кадр получился завораживающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Я сначала подумал это Лили Рейнхарт. Ксюша, ты красотка", "Вы прекрасны в любом настроении", "Как можно быть настолько красивой?", "Какая кошечка", "Просто нереальная", "Быть красивой - страшно. А еще страшнее - быть страшно красивой", "Конфетка. Сладенькая", "Красота спасет мир", "Молодец вы", "Глаза горят от желания", "Ну очень соблазнительно".
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Сообщалось, что новая солистка ВИА Гры Ксения Попова, которая прославилась благодаря "Х-фактору", показала себя в откровенном образе.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала кадры, сделанные во время дерзкой фотосессии. Девушка была одета в тесный корсет черного цвета, трусики и длинные перчатки. Образ дополняли туфли на каблуках, которые превратили Ксению в настоящую хищницу.
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