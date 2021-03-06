Зірка "Х-Фактора" і нового складу "ВІА Гри", українська співачка Ксенія Попова порадувала ефектним образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі своїми колегами по групі. Красуні, які тільки в кінці 2020 року зібралися в колектив, дуже гармонійно виглядають разом.
На знімках дівчата позували в ефектних нарядах різних кольорів. Традиційно для ВІА Гри було віддано перевагу червоному, чорному і білому кольорам. Блондинка Попова позувала в червоному вбранні, який складався з тісних штанів і мініатюрного топа з глибоким декольте. Шанувальники змогли розгледіти апетитні "персики" красуні.
Подружки Ксенії теж похвалилися своїми формами.
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"Сьогодні побачите нас на каналі 1+1 @1plus1_ua в шоу "Ліпсінк батл", - підписала Попова свій пост.
У коментарях співачкам залишили масу приємних слів і компліментів.
"Солодкі дівчатка", "найкращі красуні", "красуні", "буду дивитися із задоволенням", "чекаю", "Офігееееть!! Контент під'їхав», "красиві, з наступаючим весняним святом! (не Троянди і не Клари), а групи ВІА Гра", "дуже вдалий склад! Красиві дівчата, красиві голоси", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" в позі лотоса заманила розкішними вигинами:"Ксю, чарівна".
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