Співачка Ксенія Попова з "Х-Фактора", яка стала новою солісткою "ВІА Гри", заінтригувала публіку соковитими кадрами та загадковою звісткою

Як передає Politeka.net, 24-річна зірка опублікувала серію свіжих фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в спокусливому образі поруч з музикантами.

Так, блондинка з "ВІА Гри" покрутилася перед камерою в широких світлих джинсах із завищеною талією, крихітному топі молочного відтінку й накинутому на плечі легкому жакеті.

На деяких знімках красуня здивувала ракурсами, розставивши широко руки і блиснувши апетитним декольте - в цьому плані Ксенія не відстає від своїх знаменитих попередниць з "ВІА Гри".

У підписі дівчина залишила тільки дату: "10.03".

Здивовані користувачі кинулися коментувати побачене та гадати, що це могло б означати:

"ой, яка дівчинка красива"

"Нова пісня?"

"З наступаючим святом весни"

"Яка красива😍"

"Уррааа!!! Нарешті сольне плавання! Так?"

"у вас концерт буде 10 числа?"

Раніше ми розповідали, Попова похвалилася участю "ВІА Гри" в шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Дівчата всі втрьох вразили яскравими нарядами, що якнайкраще підкреслили їх чудові фігурки. Співачки покуражилися заради ефектних селфі.

"Солодкі дівчатка", "найкращі красуні", "красуні", "буду дивитися із задоволенням", "чекаю", "Офігітиии!! Контент під'їхав", "Дуже вдалий склад! Красиві дівчата, красиві голоси", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" в позі лотоса заманила розкішними вигинами: "Ксю, чарівна".

Також Politeka повідомляла, що гаряча зірка "Х-Фактора" з нової "ВІА Гри" запаморочила голову зоною декольте в тонкій маєчці: "Бусінка, обожнюю...".