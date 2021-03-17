Украинская певица Ксения Попова, которая прославилась благодаря "Х-Фактору" и стала новой солисткой "ВИА Гры", взбудоражила сочным кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото со съемок. Певица решила поэкспериментировать с образом, сделав себе ретро-макияж. Эффектной блондинке выровняли волосы, которые сильно отросли и превратились в короткое каре. Девушка накрасила губы яркой красной помадой, нарисовала стрелки и выровняла тон лица.

Ксения позировала фотографу, изобразив томный взгляд. Выглядела она волнующе, будоража фантазию своих поклонников. В комментариях яркой певице оставили массу приятных слов.

«Классная девчонка», «Шикарная», «максимально красивая», «какая ты красивая», «Ты ангел во плоти», «Хулиганка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Она заявила о себе на вокальном шоу «Х-фактор». И хотя девушка не прошла в финал, ее заметил Константин Меладзе, который позже пригласил красотку присоединиться к новому составу популярной женской группы ВИА Гра.

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Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой ВИА Гры без стыда показала роскошное декольте максимально близко: "Ну очень...".

Как сообщала Politeka, сочная звезда «Х-Фактора» из новой «ВИА Гры» пленила размером бюста в пикантном корсете: «Прелесть».

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