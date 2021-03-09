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Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нової ВІА Гри, показала себе у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі свіжої зйомки. Попова взяла участь у вельми пікантній фотосесії, позуючи на камеру в нижній білизні і спокусливих корсетах. Дівчина позувала на ліжку, яке було прикрашене квітами. Ефектна блондинка ніжилася в простирадлах, показуючи свою чарівну фігурку.

На одному фото Ксенія пікантно розсунула ніжки, змусивши чоловіків пускати слинки. На іншому позувала в милих спокусливих шортиках, які надали об'єму її округлим стегнам.

У коментарях Поповій залишили масу захоплених слів.

«Це моя улюблена зйомка», «ти така гарна і ніжна квіточка», «просто нестерпна, нестерпно гарна», «Просто Неймовірна», «Красотулька», «така красива», «Дуже елегантно», «Ксюша, ти неймовірно красива», «Дуже класно, що такі дівчата в нинішній групі: співаючі, чарівні і дуже милі», «Дівчата, ми у вас віримо, ви розумниці», «Краса», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Ксенію Попову помітили завдяки участі в "Х-факторі". В кінці 2020 року вона стала солісткою нової «ВІА Гри».

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