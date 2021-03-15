Українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нової ВІА Гри, похвалилася видатними формами

Як передає Politeka.net, в Instagram жіночого колективу з'явилися фотографії з Ксенією, яка сьогодні святкує свій день народження. На одному з фото Попова вразила формами, надівши спокусливий корсет. Білий колір візуально збільшував і так не маленький бюст красуні. Її неслухняне волосся зводило з розуму шанувальників.

"Марафон наших березневих ювілеїв відкриває @xseniyapopova. З днем народження, наша намистинка. Залишайте свої привітання Ксюші в коментах", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Ксюша дивовижна, щастя і любов", "дуже красива", "з днем народження! Успіхів тобі у творчості та подальшої плідної співпраці з Костянтином Меладзе", "З днем народження! Завжди залишайся такою ж класною", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вперше на телебаченні вона засвітилася в проекті «Х-фактор». Через деякий час її покликали співати в оновлену ВІА Гру.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова поділилася кадрами, зробленими під час зухвалої фотосесії. Дівчина була одягнена в тісний корсет чорного кольору, трусики і довгі рукавички.

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