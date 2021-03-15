Украинская певица Ксения Попова, звезда «Х-Фактора» и солистка новой ВИА Гры, похвасталась выдающимися формами

Как передает Politeka.net, в Инстаграм женского коллектива появились фотографии с Ксенией, которая сегодня празднует свой день рождения. На одном из фото Попова впечатлила формами, надев соблазнительный корсет. Белый цвет визуально увеличивал и так не маленький бюст красотки. Ее непослушные волосы сводили с ума поклонников.

«Марафон наших мартовских юбилеев открывает @xseniyapopova. С днём рождения, наша бусинка. Оставляйте свои поздравления Ксюше в комментах», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Ксюша прелесть, счастье и любовь», «Очень красивая», «С днём рождения! Успехов тебе в творчестве и дальнейшего плодотворного сотрудничества с Константином Меладзе», «С днём рождения! Всегда оставайся такой же классной», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Впервые на телевидении она засветилась в проекте «Х-фактор». Через некоторое время ее позвали петь в обновленную ВИА Гру.

Ранее мы писали, что Ксения Попова поделилась кадрами, сделанными во время дерзкой фотосессии. Девушка была одета в тесный корсет черного цвета, трусики и длинные перчатки.

Напомним, что звезда «Х-Фактора» из новой «ВИА Гры» подразнила «персиками» в экстра-декольте: «Сладкие девочки».

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