Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" из новой "ВИА Гры", показала себя, радуя фанатов
На фото Ксения показалась в розовом топике и черных штанах. Красотка стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон. Волосы у Поповой остались собранными в узел, чтобы не мешали. Девушка немного выгнулась, завлекая плоскостью животика, благодаря чему снимок вышел очень интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не отпускают:
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично..."
Как выглядят двойняшки Кравец из "Квартал 95", лица которых она долго скрывала, Осадчая решила показать: "Свои забобоны"
Больной финалист "Холостячки" Тригубенко сообщил плохие новости: «Самая тяжелая…»
"Холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет"
Мы писали, что популярная отечественная певица Ксения Попова взбудоражила сочным кадром.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото со съемок. Певица решила поэкспериментировать с образом, сделав себе ретро-макияж. Эффектной блондинке выровняли волосы, которые сильно отросли и превратились в короткое каре. Девушка накрасила губы яркой красной помадой, нарисовала стрелки и выровняла тон лица.
Напомним, сочная звезда «Х-Фактора» из новой «ВИА Гры» пленила размером бюста в пикантном корсете
А еще Politeka писала, что звезда «Х-Фактора» Попова в нижнем белье доказала, что достойна «ВИА Гры»
Также Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" из новой "ВИА Гры" раззадорила упругим декольте в крохотном топе