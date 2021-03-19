Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" из новой "ВИА Гры", показала себя, радуя фанатов

На фото Ксения показалась в розовом топике и черных штанах. Красотка стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон. Волосы у Поповой остались собранными в узел, чтобы не мешали. Девушка немного выгнулась, завлекая плоскостью животика, благодаря чему снимок вышел очень интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не отпускают:

"Девушка загадка, или опять играем в пазл?", "Ты всегда роняешь эти огненные картинки", "мы тебя любим, а ты нас?)", " Прекрасная девушка! Очень жду выхода нового качественного видео группы, а хотя можно и сольно", "Пожалуй, прекрасно", "Отлично", "Охохо. Последняя надежда "ВИА Гры", "Бомбезная", "Классная девчонка", "Сочность зашкаливает", "максимально красивая", "Ксюша Ксюша Ксюша, юбочка из плюша...", "Что за малышка", "Я тут полюбуюсь немножко", "Оглушительная", "Скоро будет пушечка?", "Вау, какая нежность", "Моя самая красивая".

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У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото со съемок. Певица решила поэкспериментировать с образом, сделав себе ретро-макияж. Эффектной блондинке выровняли волосы, которые сильно отросли и превратились в короткое каре. Девушка накрасила губы яркой красной помадой, нарисовала стрелки и выровняла тон лица.

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