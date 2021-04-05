Солістка нового складу культового гурту ВІА Гра і зірка українського "Х-Фактора" Ксенія Попова вразила ефектними фото в спокусливій білизні

25-річна співачка порадувала шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Ксенія перетворилася на фатальну спокусницю. Яскрава блондинка прилягла на розкішний Блакитний диванчик, подражнивши глядачів фігурою, яку вона прикрила одним лише нижньою білизною.

Для фото Попова одягла спокусливий чорний бралет з корсетом і трусики. Мереживо і напівпрозорі вставки зробили образ юної красуні максимально спокусливим і зухвалим. Доповнив його легкий макіяж в рожевих тонах, який тільки підкреслив природну красу Ксенії.

Окремим акцентом стали руки дівчини. Попова одягла високі чорні рукавички, а також великі браслети і кільця. Завдяки яким з юної дівчини вона тут же перетворилася в розкішну даму.

Шанувальники співачки прийшли в захват від опублікованих фото.

"Ну Мерилін Монро! Як завжди вогняні фото", "красуня", "Ксюша, як же красиво", "Гляньте на неї!", "Занадто красива", "Гарна дівчина", "Діва", - пишуть люди в коментарях до посту.

Зауважимо, що Попова є уродженкою Кривого Рогу. Свого часу вона брала участь в шоу «Х-Фактор», проте так і не дійшла до фіналу. Проте Костянтин Меладзе помітив талант дівчини і запросив її в оновлений склад ВІА Гри.

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