Украинская певица Ксения Попова, которая прославилась благодаря "Х-Фактору", а позже стала новой солисткой "ВИА Гры", взбудоражила соблазнительными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывки со съемки, в которой она участвовала отдельно от других девчонок. Ксения была одета в джинсы с высокой посадкой и короткий топ, который подчеркнул ее аппетитные формы.

Ксения танцевала под музыку, двигая бедрами. Оператор, который снимал процесс, решил заснять ее прелести крупным планом, что без сомнений понравилось поклонникам эффектной блондинки. Это можно судить по комментариям, которые они оставили под постом.

«Очень горячо», «Очень красивая», «Ауфф», «Надеялся съёмка клипа, а нет...», «Красавица», «Какая же ты красивая! Надо в фильмах сниматься!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Ксения любит баловать фанатов пикантными фотосессиями. Это не удивительно, ведь ей есть, что показать. Новая солистка популярного женского коллектива обладает не только стройной фигурой, но и особой манящей энергетикой. Это видно и в свежем видео, от которого трудно оторвать взгляд, ведь движения девушки завораживают.

Напомним, что сочная звезда «Х-Фактора» из новой «ВИА Гры» пленила размером бюста в пикантном корсете: «Прелесть».

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