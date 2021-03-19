Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" з нової "ВІА Гри", показала себе, радуючи фанатів

На фото Ксенія здалася в рожевому топіку і чорних штанях. Красуня стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Волосся у Попової залишилися зібраними в вузол, щоб не заважали. Дівчина трохи вигнулася, заманюючи площиною животика, завдяки чому знімок вийшов дуже цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не відпускають:

"Дівчина загадка, або знову граємо в пазл?", "Ти завжди так швидко худне ці вогненні картинки", "ми тебе любимо, а ти нас?)", "Прекрасна дівчина! Дуже чекаю виходу нового якісного відео групи, а хоча можна і сольно "," Мабуть, прекрасно "," Відмінно "," Охохо. Остання надія "ВІА Гри", "бомбезно", "Класне дівча", "Соковитість зашкалює", "максимально красива", "Ксюша Ксюша Ксюша, спідничка з плюшу. .. "," Що за малятко "," Я тут помилуюся трошки "," Оглушлива "," Скоро буде Пушечка? "," Вау, яка ніжність "," Моя найкрасивіша ".

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У себе в Instagram дівчина опублікувала фото зі зйомок. Співачка вирішила поекспериментувати з образом, зробивши собі ретро-макіяж. Ефектною блондинці вирівняли волосся, які сильно відросли і перетворилися в коротке каре. Дівчина нафарбувала губи яскравою червоною помадою, намалювала стрілки і вирівняла тон обличчя.

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