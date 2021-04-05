Солистка нового состава культовой группы ВИА Гра и звезда украинского «Х-Фактора» Ксения Попова впечатлила эффектными фото в соблазнительном белье

25-летняя певица порадовала поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Ксения превратилась в роковую соблазнительницу. Яркая блондинка прилегла на роскошный голубой диванчик, подразнив зрителей фигурой, которую она прикрыла одним лишь нижним бельем.

Для фото Попова надела соблазнительный черный бралет с корсетом и трусики. Кружево и полупрозрачные вставки сделали образ юной красотки максимально соблазнительным и дерзким. Дополнил его легкий макияж в розовых тонах, который только подчеркнул природную красоту Ксении.

Отдельным акцентом стали руки девушки. Попова надела высокие черные перчатки, а также крупные браслеты и кольца. Благодаря которым из юной девушки она тут же превратилась в роскошную даму.

Поклонники певицы пришли в восторг от опубликованных фото.

«Ну Мэрилин Монро! Как всегда огненные фото», «Красотка», «Ксюшааа, как же красиво», «Гляньте на неё!», «Слишком красивая», «Гарна дівчина», «Дива», - пишут люди в комментариях к посту.

Заметим, что Попова является уроженкой Кривого Рога. В свое время она участвовала в шоу «Х-Фактор», однако так и не дошла до финала. Тем не менее Константин Меладзе заметил талант девушки и пригласил ее в обновленный состав ВИА Гры.

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