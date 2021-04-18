Певица Ксения Попова из "Х-Фактора", ставшая солисткой обновленной "ВИА Гры", всколыхнула публику ярким фото
Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором крупным планом показала результат экспериментов со внешностью.
Блондинка взъерошила волосы, сделав селфи на телефон. Девушка нарастила локоны, став счастливой обладательницей длинной шевелюры, тогда как еще совсем недавно у нее было пышное каре.
Пользователи высоко оценили новую внешость Ксении, засыпав певицу комплиментами в комментариях:
"Вау 😍"; "куколка ❤️"; "Длинные волосы 😍😍😍"; "Длинные волосы делают из тебя тропикану-женщину) очень роскошно"; "Самая красивая из группы 😍"; "😍Красоточка Ксюш😍😍😍"; "Как же тебе идут длинные волосы 🔥"; "Вай какая красивая🔥🔥❤️".
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Каменских прогулялась по пляжу в крошечном бикини, дав повод для зависти: "Ну и формы..."
Холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата
Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Семейный портрет Винника с Таюне и их крошкой переполошил украинок: "Счастья вам!"
Отметим, после развала трио "ВИА Гра" в конце прошлого года из-за ухода двух участниц, продюсер группы Константин Меладзе нашел им замену. Так, вместо блондинки Эрики Герцег и брюнетки Ольги Меганской в популярной группе "ВИА Гра" запели Ксения Попова и София Тарасова. А кучерявая рыженькая Ульяна Синецкая сохранила свое место.
Ранее мы рассказывали, Попову из-за откровенного снимка сравнили в Сети с американской актрисой Мэрилин Монро.
Для фото Ксения надела соблазнительный черный бралетт с корсетом и трусики. Кружево и полупрозрачные вставки сделали образ юной красотки максимально соблазнительным и дерзким.
Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в мини-платье закинула ножку за ножку, будоража фантазию: "Леди".
Также Politeka писала, что непокорная звезда «Х-Фактора» распахнула пиджак, показав, чем зацепила Меладзе: «Настоящая ВИА Гра».