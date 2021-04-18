Певица Ксения Попова из "Х-Фактора", ставшая солисткой обновленной "ВИА Гры", всколыхнула публику ярким фото

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором крупным планом показала результат экспериментов со внешностью.

Блондинка взъерошила волосы, сделав селфи на телефон. Девушка нарастила локоны, став счастливой обладательницей длинной шевелюры, тогда как еще совсем недавно у нее было пышное каре.

Пользователи высоко оценили новую внешость Ксении, засыпав певицу комплиментами в комментариях:

"Вау 😍"; "куколка ❤️"; "Длинные волосы 😍😍😍"; "Длинные волосы делают из тебя тропикану-женщину) очень роскошно"; "Самая красивая из группы 😍"; "😍Красоточка Ксюш😍😍😍"; "Как же тебе идут длинные волосы 🔥"; "Вай какая красивая🔥🔥❤️".

Отметим, после развала трио "ВИА Гра" в конце прошлого года из-за ухода двух участниц, продюсер группы Константин Меладзе нашел им замену. Так, вместо блондинки Эрики Герцег и брюнетки Ольги Меганской в популярной группе "ВИА Гра" запели Ксения Попова и София Тарасова. А кучерявая рыженькая Ульяна Синецкая сохранила свое место.

Ранее мы рассказывали, Попову из-за откровенного снимка сравнили в Сети с американской актрисой Мэрилин Монро.

Для фото Ксения надела соблазнительный черный бралетт с корсетом и трусики. Кружево и полупрозрачные вставки сделали образ юной красотки максимально соблазнительным и дерзким.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в мини-платье закинула ножку за ножку, будоража фантазию: "Леди".

Также Politeka писала, что непокорная звезда «Х-Фактора» распахнула пиджак, показав, чем зацепила Меладзе: «Настоящая ВИА Гра».