Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова является успешной украинской певицей. Красотка сначала заявилась на "Х-Фактор", где была в команде Насти Каменских. После этого девушка попала под влияние Константина Меладзе, который пригласил ее в "ВИА Гру" вместо Эрики Герцег. Сейчас Ксения активно ведет социальные сети, где показывает как свое творчество, так и фото из личной жизни.

В этот раз Ксения опубликовала фото, где позировала в платье с декольте, хвастаясь новой прической. Красотка выгнулась, впечатляя роскошной внешностью.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были размещены в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Так даже лучше".

Сообщалось, что певица Ксения Попова всколыхнула публику кадрами в купальнике.

На свежем фото, которое певица опубликовала в сторис, она предстала в черном купальнике с топом. Девушка впечатлила тонкой талией, округлыми бедрами и длинными стройными ногами. Стоит отметить, что фигура 25-летней Поповой выглядела превосходно.

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