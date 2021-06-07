Молодая украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" появилась в платье с глубоким декольте

С ранних лет Ксения занимается музыкой, передает Politeka.net. Когда будущая звезда была маленькой, мама водила ее в вокальный кружок. Уроки не прошли зря, повзрослев, красотка покорила зрителей проекта "Х-Фактор-8", на котором наставницей Ксении была Настя Каменских.

Хотя артистка не победила на проекте, она смогла многому там научиться. А в 2020 году Попова прошла кастинг в группу "ВИА Гра". Певица стала набирать популярность, как и ее соцсети.

Сейчас на Инстаграм Поповой подписаны 23,3 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно длится различными постами.

Так, в этот раз Ксения разместила снимки, на которых позировала в узком платье с глубоким декольте. Красотка завершила образ перчатками и жакетом, а также босоножками на тонких шпильках.

Пышная прическа прибавила образу стиля актрисы Мэрилин Монро, которая спустя много лет остается эталоном красоты и женственности.

За час публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев.

"Пу пу пи ду😻", "Невероятная Королева🔥🔥🔥😍", "Ретро прям твой образ ❤️", "Шик!😍", "Ксюш, ну ты прям, конечно вообщееее😍😍😍😍😍😍 Кайфовааааая! Классная! Восхитительная!", "крутышка", "Куколка", "Какая женщина!", "Вау шикарнаяяя😍🔥❤️", "отличный прикид!!!😂😮😍", "Это парик?", - написали пользователи сети.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Попова кардинально сменила имидж, красотку не узнать: фото.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" вернулась в Украину, поразив новым образом: "Мэрилин Монро".

Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" очаровала видом в платье с открытой спиной: "Ксю, ты прекрасна".