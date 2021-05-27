Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка нового состава "ВИА Гры", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова заявила о себе еще на "Х-Факторе", где была в команде Насти Каменских. А уже в 2020 году пришла в группу "ВИА Гра", в которой заменила Эрику Герцег. Красотка сейчас активно развивает блог в Инстаграм, делясь своим творчеством с фанатами.
В этот раз Ксения опубликовала серию фото, на которых была в черном платье. Девушка на одном из кадров спустила наряд с плеч, добавляя искры образу.
"28.05", - написала дату релиза Попова.
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Фанаты сразу начали засыпать девушку комплиментами:
"Ксю, ты прекрасна", "Ждем с нетерпением", "Это как антигейша, live-видео", "Так где волосы?".
Сообщалось, что Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зажег в Турции.
Соответствующими кадрами поделилась Ксения Попова из нового состава ВИА Гры. 25-летняя красотка сейчас отдыхает на солнечном курорте и активно показывает фото и видео на своей странице в Инстаграм.
Ксения Попова со своими коллегами по группе посетила выступление Верки Сердючки.
Напомним, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" решилась на эффектную съемку без одежды
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