Молодая украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" впечатлила видом на уличном мероприятии

Как передает Politeka.net, Ксения Попова стала одной из трех молодых певиц, которых константин Меладзе пригласил в обновленную ВИА Гру. До этого красотка засветилась на "Х-Факторе", где была в команде Насти Каменских. Девушка не прошла в финал, но запомнилась яркой внешностью и красивым голосом.

Сегодня Ксения активно ведет Инстаграм, где показывает как свое творчество, так и фото из личной жизни. В свежих сторис Попова показала, в чем пришла на фестиваль Уличной еды. Блондинка выбрала для летней прогулки светлые джинсы и чересчур тесный и короткий топ. Попова позировала для фото рядом с большой собакой, однако поклонники не могли оторвать взгляд от ее внушительного декольте.

Ранее мы писали, что Ксения Попова разделась перед всеми и показала всю себя без лишних прикрас. Провакационные фото блондинка опубликовала у себя в Инстаграм. Для фото ей нарастили волосы, которыми она смогла прикрыть самое сокровенное. Стоит отметить, что откровенный кадр делался для проекта ВИА Гры. Коллеги Поповой по группе тоже фотографировались в таких образах.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Попова кардинально сменила имидж, красотку не узнать: фото.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" вернулась в Украину, поразив новым образом: "Мэрилин Монро".

Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" очаровала видом в платье с открытой спиной: "Ксю, ты прекрасна".