Популярна українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова є успішною українською співачкою. Красуня спочатку заявилася на" Х-Фактор", де була в команді Насті Каменських. Після цього дівчина потрапила під вплив Костянтина Меладзе, який запросив її в "ВІА Гру" замість Еріки Герцег. Зараз Ксенія активно веде соціальні мережі, де показує як свою творчість, так і фото з особистого життя.

Цього разу Ксенія опублікувала фото, де позувала в сукні з декольте, хвалячись новою зачіскою. Красуня вигнулася, вражаючи розкішною зовнішністю.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були розміщені в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "так навіть краще".

Повідомлялося, що відчизняна співачка Ксенія Попова сколихнула фанатів кадрами в купальнику.

На новому кадрі, який артистка викинула в сторіс, вона постала в темному купальнику з топіком. Дівчина вразила тонкою талією, округлими стегнами і довгими стрункими ногами. Варто доповнити, що фігура 25-річної Попової виглядала прекрасно.

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