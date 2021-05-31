Відома українська співачка Ксенія Попова, яка зараз виступає в новому складі групи ВІА Гра показала стильний образ на вулицях Києва
Юна красуня, яка запам'яталася багатьом українцям ще під час участі в шоу «Х-Фактор», поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На новому короткому відео Ксенія показала елегантний жіночний образ. Вона стояла посеред вулиці в чорній сукні з глибоким декольте, бежевому плащі і рукавичках. Дівчина повільно і впевнено одягла окуляри і поправила свою ефектну укладку.
Образ Ксенії доповнив макіяж з підкресленими очима.
Судячи з геотегу, в цей момент Попова перебувала в Києві. Зірка не стала підписувати відео, залишивши фанатам можливість вільно фантазувати.
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Шанувальники не змогли пройти повз цього поста.
"Дівчина, це не з Вас писали картини великі французькі художники?", "найкрасивіша", "Мерлін Монро!!", "Коли кліп?",- пишуть люди.
Відзначимо, що Попова прийшла в групу ВІА Гра в 2020 році, замінивши Еріку Герцег.
Раніше ми писали, що Ксенія опублікувала серію фото, на яких була в чорній сукні. Дівчина на одному з кадрів спустила наряд з плечей, додаючи іскри образу.
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