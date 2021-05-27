Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нового складу "ВІА Гри", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова заявила про себе ще на "Х-факторі", де була в команді Насті Каменських. А вже в 2020 році прийшла в групу "ВІА Гра", в якій замінила Еріку Герцег. Красуня зараз активно розвиває блог в Instagram, ділячись своєю творчістю з фанатами.

Цього разу Ксенія опублікувала серію фото, на яких була в чорній сукні. Дівчина на одному з кадрів спустила наряд з плечей, додаючи іскри образу.

"28.05", - написала дату релізу Попова.

Фанати відразу почали засипати дівчину компліментами:

"Ксень, ти прекрасна", "чекаємо з нетерпінням" ," це як антигейша, live-відео", " Так де волосся?".

Повідомлялося, що Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки запалив у Туреччині.

Відповідними кадрами поділилася Ксенія Попова з нового складу ВІА Гри. 25-річна красуня зараз відпочиває на сонячному курорті і активно показує фото і відео на своїй сторінці в Instagram.

Ксенія Попова зі своїми колегами по групі відвідала виступ Вєрки Сердючки.

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