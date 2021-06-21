Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова является популярной украинской исполнительницей. Звезда принимала участие в проекте "Х-Фактор", где была в команде Насти Каменских, а в прошлом году стала солисткой группы ВИА Гра. Красотка не забывает и о социальных сетях, где ведет свой микроблог.

На новом фото, которое девушка опубликовала, Ксения была в синем платье. Красотка позволила посмотреть на себя со всех сторон, а на одном из снимков продемонстрировала идеальные ягодицы, показав со спины себя.

"Я, конечно , фотогеничная красотка! Но посмотрите на платье", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили под тысячу лайков и написали комментарии:

"Красотка", "лучший дуэт", "Очень красивая", "самая фотогеничная", "Ксюша,символ эстетики стиля и элегантности! Несравненная леди", "Ксюшенька, ты просто. Нереальная красавица".

Сообщалось, что известная украинская певица Ксения Попова, которая попала в новый состав группы ВИА Гра, впечатлила откровенной фотосессией.

На свежих кадрах, которыми Попова поделилась в Инстаграм, она предстала в одном корсете. Певица засветила самые сладкие места, взбудоражив фантазию поклонников. На видео прекрасно видно аппетитные формы блондинки и мягкие изгибы ее тела. В комментариях молодой звезде оставили массу восторженных слов.

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