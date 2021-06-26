Зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Ксенія Попова заворожила видом в тісному топі
Як повідомляє Politeka.net, 25-річна красуня, яка прославилася після участі у вокальному шоу «Х-фактор», сьогодні будує успішну кар'єру в популярному колективі ВІА Гра.
Ефектна блондинка дуже змінилася за останній час, намагаючись відповідати спокусливому образу дівчат з ВІА Гри. Вона часто носить пікантні топи, відверті сукні, а також нерідко забуває надягати нижню білизну.
На свіжих фото, які зірка опублікувала у себе в сторіс, вона позувала в тісному топі, під який не стала надягати білизну. Бюст блондинки прекрасно проглядався через не дуже щільну тканину. Образ вона доповнила світлими джинсами із завищеною талією. Волосся артистка зібрала в акуратний пучок, з якого вибивалися неслухняні пасма. Сама Ксенія посміхалася, створюючи особливий шарм для знімка.
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