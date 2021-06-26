Зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Ксенія Попова заворожила видом в тісному топі

Як повідомляє Politeka.net, 25-річна красуня, яка прославилася після участі у вокальному шоу «Х-фактор», сьогодні будує успішну кар'єру в популярному колективі ВІА Гра.

Ефектна блондинка дуже змінилася за останній час, намагаючись відповідати спокусливому образу дівчат з ВІА Гри. Вона часто носить пікантні топи, відверті сукні, а також нерідко забуває надягати нижню білизну.

На свіжих фото, які зірка опублікувала у себе в сторіс, вона позувала в тісному топі, під який не стала надягати білизну. Бюст блондинки прекрасно проглядався через не дуже щільну тканину. Образ вона доповнила світлими джинсами із завищеною талією. Волосся артистка зібрала в акуратний пучок, з якого вибивалися неслухняні пасма. Сама Ксенія посміхалася, створюючи особливий шарм для знімка.

Нагадаємо, що Ксенія Попова засвітила заборонені місця в одному корсеті: "Солодка булочка".

Як повідомляла Politeka, співачка Ксенія Попова в міні розвернулася спиною, блиснувши формами:"Кайф".

Також Politeka писала, що солістка "ВІА Гри" Уляна Синецька втекла з Росії до Києва заради українського красеня: "Вже третій рік...".