Співачка Уляна Синецька, солістка гурту "ВІА Гра", розповіла про свій переїзд в Україну

Як пише Politeka.net, Уляна Синецька прийшла до групи ВІА Гра у 2018 році. Вже в кінці 2020 Меладзе вирішив пересобрать колектив, так як йшла Еріка Герцег. З минулого складу залишилася тільки Синецька, до якої приєдналися Ксенія Попова і Софія Тарасова.

Відомою, що Уляна зустрічається з українським молодим співаком Микитою Алексєєвим. В інтерв'ю Каті Осадчій Синецька підтвердила, що перебралася до свого коханого в Україну:

"Насправді це була ілюзія і я весь час була в Києві. Вже третій рік живу в Києві-дуже подобається, чудово гарне місто".

Також Уляна розповіла, як їй вдається розуміти українську мову:

"Мова зрозуміла. У мене дуже багато в родині володіють мовою, тому що є родичі-українці. І взагалі я така людина готова на експерименти і мені було легко. Мене підтримували і сім'я і Микита.

Повідомлялося, що відомі співачки Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова з нової "ВІА Гри" постали в цікавому відео.

В офіційній групі Instagram з'явилося відео, в якому красуні повністю роздяглися і встали під душ, а також дивилися в камеру прикриваючись волоссям.

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