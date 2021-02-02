Рыжая бестия из нового состава ВИА Гры поразила нежной красотой и идеальной фигуркой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ульяна Синецкая опубликовала фото в купальнике. Девушка нежилась на пляже, прикрыв лицо солнцезащитными очками. На ней был светлый купальник, который практически сливался с ее загорелой кожей.

Синецкая лежала на полотенце, вытянув руки вверх. Соблазнительные изгибы ее тела и мягкая кожа привлекали взгляд. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Моя пахлава медовая», «Вылитая Афродита», «Аучч», «Очень классные фотки», «Какая ты красивая, зая», «Шикарна», «Красотка наша», «Богиня», «Красотка на белоснежном песке! Лето захотелось», «Ах, какая красавица - Уленька!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ульяна Синецкая одна из трех молодых красоток, которых Константин Меладзе подобрал для нового состава ВИА Гры. Обновленный коллектив он представил широкой публике в конце 2020 года.

Ранее мы писали, что красотки из новой ВИА Гры зажгли на сцене с любимцем публики Валерием Меладзе. Девушки исполнили старый хит группы «Три реки». Красоток одели в черные корсеты с прозрачными вставками.

Напомним, что подопечные Меладзе из новой "ВИА Гры" взбудоражили развязными танцами в прозрачных платьях: видео.

Как сообщала Politeka, подопечная Меладзе из новой ВИА Гры вольготно разлеглась и поиграла с мужскими фантазиями: вот это страсть.

Также Politeka писала, что девушки из новой ВИА Гры в латексе порезвились на полу, заставив мужчин пускать слюнки: «Хищные красавицы».