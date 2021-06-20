Певица Ульяна Синецкая, солистка группы "ВИА Гра", рассказала о своем переезде в Украину
Как пишет Politeka.net, Ульяна Синецкая пришла в группу ВИА Гра в 2018 году. Уже в конце 2020 Меладзе решил пересобрать коллектив, так как уходила Эрика Герцег. Из прошлого состава осталась только Синецкая, к которой присоединились Ксения Попова и София Тарасова.
Известной, что Уляна встречается с украинским молодым певцом Никитой Алексеевым. В интервью Кате Осадчей Синецкая подтвердила, что перебралась к своему возлюбленному в Украину:
"На самом деле это была иллюзия и я все время была в Киеве. Уже третий год живу в Киеве - очень нравится, великолепно красивый город".
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Также Уляна рассказала, как ей удается понимать украинский язык:
"Язык понятен. У меня очень много в семье владеют языком, потому что есть родственники-украинцы. И вообще я такой человек готовый на эксперименты и мне было легко. Меня поддерживали и семья и Никита.
Сообщалось, что известные певицы Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова из новой "ВИА Гры" предстали в интересном видео.
В официальной группе Инстаграм появилось видео, в котором красотки полностью разделись и встали под душ, а также смотрели в камеру прикрываясь волосами.
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