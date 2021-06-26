Звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Ксения Попова заворожила видом в тесном топе
Как сообщает Politeka.net, 25-летняя красотка, которая прославилась после участия в вокальном шоу «Х-фактор», сегодня строит успешную карьеру в популярном коллективе ВИА Гра.
Эффектная блондинка очень изменилась за последнее время, стараясь соответствовать соблазнительному образу девушек из ВИА Гры. Она часто носит пикантные топы, откровенные платья, а также нередко забывает надевать нижнее белье.
На свежих фото, которые звезда опубликовала у себя в сторис, она позировала в тесном топе, под который не стала надевать белье. Бюст блондинки прекрасно просматривался через не очень плотную ткань. Образ она дополнила светлыми джинсами с завышенной талией. Волосы артистка собрала в аккуратный пучок, из которого выбивались непослушные пряди. Сама Ксения улыбалась, создавая особый шарм для снимка.
Орбакайте "подловили" в объятиях мужа Пугачевой Галкина: "Максим сделал всех счастливыми"
Тело легендарного актера обнаружили в его квартире: что известно о трагедии
Торнадо оставил после себя разрушенные города, сотни раненых: кадры лютой стихии в Европе
Остановилось сердце звезды известных сериалов, коллеги безутешны: "Принять это трудно"
Кароль публично прыгнула в постель, засветившись с известным красавцем: "Боже, как она..."
Напомним, что Ксения Попова засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».
Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".
Также Politeka писала, что солистка "ВИА Гры" Ульяна Синецкая сбежала из России в Киев ради украинского красавчика: "Уже третий год...".