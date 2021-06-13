Відома українська співачка Ксенія Попова, яка потрапила до нового складу гурту ВІА Гра, вразила відвертою фотосесією

Як пише Politeka.net, 25-річна співачка прославилася після того, як потрапила в талант-шоу «Х-фактор». Дівчина не пройшла у фінал, але запам'яталася яскравою зовнішністю і гарним голосом. Пізніше Попова стала однією з трьох молодих співачок, яких музичний продюсер Костянтин Меладзе запросив в оновлену ВІА Гру.

Зараз Ксенія активно займається роботою в групі, записує нові пісні і дає концерти. Крім цього, Попова працює над своїм іміджем, який намагається зробити більш підходящим для ВІА Гри.

На свіжих кадрах, якими Попова поділилася в Instagram, вона постала в одному корсеті. Співачка засвітила найсолодші місця, розбурхавши фантазію шанувальників. На відео прекрасно видно апетитні форми блондинки і м'які вигини її тіла. У коментарях молодій зірці залишили масу захоплених слів.

"Неймовірна", "Ангел у плоті", "немов модель Penthouse", "Солодка булочка", "Офігеть", "Коли кліп?", "Як завжди дуже красива", «на це можна дивитися вічно», "ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.

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