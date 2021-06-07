Молода українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" з'явилася в сукні з глибоким декольте

З ранніх років Ксенія займається музикою, передає Politeka.net. Коли майбутня зірка була маленькою, мама водила її у вокальний гурток. Уроки не пройшли даремно, подорослішавши, красуня підкорила глядачів проекту "Х-Фактор-8", на якому наставницею Ксенії була Настя Каменських.

Хоча артистка не перемогла на проекті, вона змогла багато чому там навчитися. А у 2020 році Попова пройшла кастинг в групу "ВІА Гра". Співачка стала набирати популярність, як і її соцмережі.

Зараз на Instagram Попової підписані 23,3 тисячі користувачів мережі, з якими вона регулярно триває різними постами.

Так, цього разу Ксенія розмістила знімки, на яких позувала у вузькій сукні з глибоким декольте. Красуня завершила образ рукавичками і жакетом, а також босоніжками на тонких шпильках.

Пишна зачіска додала образу стилю актриси Мерилін Монро, яка через багато років залишається еталоном краси й жіночності.

За годину публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Пу пу Пі ду😻", " неймовірна Королева🔥 🔥 🔥 😍"," Ретро прям твій образ❤️", " шик!😍 ", "Ксюш, ну ти прям, звичайно взагаліііі😍 😍 😍 😍 😍 😍 кайфовааааа! Класна! Чудова!", "крутишка"," лялечка", " яка жінка!", "Вау шикарнаяя😍 🔥❤️", "відмінний прикид!!!😂 😮 😍 ", "Це перука?",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора "і нової" ВІА Гри " Попова кардинально змінила імідж, красуню не впізнати: фото.

Як повідомляла Politeka, зірка " Х-Фактора "і нової" ВІА Гри "повернулася в Україну, вразивши новим образом:"Мерилін Монро".

Також Politeka писала, що зірка " Х-Фактора "і нової" ВІА Гри "зачарувала виглядом у сукні з відкритою спиною:"Ксюю, ти прекрасна".