Известная украинская певица Ксения Попова, которая попала в новый состав группы ВИА Гра, впечатлила откровенной фотосессией

Как пишет Politeka.net, 25-летняя певица прославилась после того, как попала в талант-шоу «Х-фактор». Девушка не прошла в финал, но запомнилась яркой внешностью и красивым голосом. Позже Попова стала одной из трех молодых певиц, которых музыкальный продюсер Константин Меладзе пригласил в обновленную ВИА Гру.

Сейчас Ксения активно занимается работой в группе, записывает новые песни и дает концерты. Кроме этого, Попова работает над своим имиджем, который старается сделать более подходящим для ВИА Гры.

На свежих кадрах, которыми Попова поделилась в Инстаграм, она предстала в одном корсете. Певица засветила самые сладкие места, взбудоражив фантазию поклонников. На видео прекрасно видно аппетитные формы блондинки и мягкие изгибы ее тела. В комментариях молодой звезде оставили массу восторженных слов.

«Невероятная», «Ангел во плоти», «Словно модель Penthouse», «Сладкая булочка», «Офигеть», «Когда клип?», «Как всегда очень красивая», «На это можно смотреть вечно», «Ты красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" очаровала видом в платье с открытой спиной: "Ксю, ты прекрасна".

Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" впечатлила глубиной декольте, примерив образ Мэрилин Монро: "Куколка".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" впечатлила декольте в чересчур тесном топе: фото блондинки.