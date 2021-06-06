Молода українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" вразила видом на вуличному заході

Як передає Politeka.net, Ксенія Попова стала однією з трьох молодих співачок, яких Костянтин Меладзе запросив в оновлену ВІА Гру. До цього красуня засвітилася на "Х-факторі", де була в команді Насті Каменських. Дівчина не пройшла у фінал, але запам'яталася яскравою зовнішністю і красивим голосом.

Сьогодні Ксенія активно веде Instagram, де показує як свою творчість, так і фото з особистого життя. У свіжих сторіс Попова показала, в чому прийшла на фестиваль вуличної їжі. Блондинка вибрала для літньої прогулянки світлі джинси і надто тісний і короткий топ. Попова позувала для фото поруч з великим собакою, проте шанувальники не могли відірвати погляд від її значного декольте.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова роздяглася перед усіма і показала всю себе без зайвих прикрас. Провакаційні фото блондинка опублікувала у себе в Instagram. Для фото їй наростили волосся, якими вона змогла прикрити найпотаємніше. Варто відзначити, що відвертий кадр робився для проекту ВІА Гри. Колеги Попової по групі теж фотографувалися в таких образах.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Попова кардинально змінила імідж, красуню не впізнати: фото.

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