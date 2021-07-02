Звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Ксения Попова заворожила видом в откровенном купальнике
Как сообщает Politeka.net, 25-летняя блондинка прославилась благодаря участию в шоу «Х-фактор», после чего Константин Меладзе взял ее в новый состав женского трио «ВИА Гра». Ксения славится идеальной фигурой и впечатляющими формами.
На свежем фото звезда позировала в купальнике сиреневого цвета с очень глубоким декольте. Ее прелести так и норовили выпрыгнуть наружу. В руках блондинка держала арбуз. Волосы девушки были растрепаны, а на лице практически не было следов макияжа. Она весело улыбалась, позируя для фото.
«Заряжаемся улыбкой», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Уверена, никто арбуз и не заметил», «Ксюха агонь», «Самая крутая», «Самая красивая и искренняя», «Красивая улыбка и такая жизнерадостная», «Ты просто космос», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ксения Попова из "ВИА Гры" в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".
Как сообщала Politeka, Ксения Попова в белом мини засветилась в компании красавчика: «Пошла на свидание…».
Также Politeka писала, что Ксения Попова приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.