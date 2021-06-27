Зірка "Х-Фактора" і "ВІА Гри", українська співачка Ксенія Попова показала, як проводить свій вихідний день
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина, яка будує успішну кар'єру співачки, опублікувала кілька фото, зроблених в закладі. На першому вона зняла підлітка, який пив лимонад і їв хінкалі. Хлопчик був одягнений в модну квітчасту сорочку.
"Пішла на побачення з красенем", - підписала фото співачка.
Також Ксенія поділилася знімком, на якому позувала з хлопчиком біля дзеркала. Сама вона була одягнена в білосніжну міні-сукню, яка підкреслила її струнку фігурку і видатні форми.
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Як виявилося, на обід Ксенія ходила зі своїм молодшим братом Матвієм. Зазначимо, що сама Попова родом з Кривого Рогу. Її мама, Юлія Згода, працює психотерапевтом. Відомо, що у них теплі стосунки. Про батька дівчини відомо мало, оскільки він пішов з сім'ї і одружився вдруге.
Нагадаємо, що співачка Ксенія Попова з "ВІА Гри" засвітила заборонені місця в одному корсеті: "Солодка булочка".
Як повідомляла Politeka, співачка Ксенія Попова з "ВІА Гри" прикувала погляди до фігурки в тісному топіку: фото красуні.
Також Politeka писала, що співачка Ксенія Попова з "ВІА Гри" в міні розвернулася спиною, блиснувши формами:"Кайф".