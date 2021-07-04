Знаменитость ничего не скрывала

Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" показала всю себя без лишних прикрас

Как передает Politeka.net, амбициозная исполнительница часто делится различными кадрами со своими фолловерами в Инстаграме. В личном блоге она рассказывает обо всех событиях из жизни.

Молодая исполнительница позировала на камеру в оранжевой майке и голубых джинсах. Поскольку майка была обтягивающая, то хорошо подчеркнула упругий бюст Ксении. Также можно увидеть, что Попова не одела под нее бюстгальтер. Съемку она проводила на фоне кирпичной стены и геотег указала Москва.

Вероятно, так она отправилась на прогулку, так как образ является прекрасным повседневным летним аутфитом.

Волосы певица оставила распущенными, а на лице она сделала легкий макияж.

"Ждём фото в новых костюмах ❤️",

"А вы сейчас в Москве?",

"Красивая какая 😍🔥🔥🔥",

"Ксюха, вот не вооружённым глазом вижу, кирпич не равномерно клали) 😂😂😂",- пишут в сети.

Напомним, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».

Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова из «ВИА Гры» приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.

Также Politeka писала, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".