Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" показала всю себя без лишних прикрас
Как передает Politeka.net, амбициозная исполнительница часто делится различными кадрами со своими фолловерами в Инстаграме. В личном блоге она рассказывает обо всех событиях из жизни.
Молодая исполнительница позировала на камеру в оранжевой майке и голубых джинсах. Поскольку майка была обтягивающая, то хорошо подчеркнула упругий бюст Ксении. Также можно увидеть, что Попова не одела под нее бюстгальтер. Съемку она проводила на фоне кирпичной стены и геотег указала Москва.
Вероятно, так она отправилась на прогулку, так как образ является прекрасным повседневным летним аутфитом.
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Волосы певица оставила распущенными, а на лице она сделала легкий макияж.
"Ждём фото в новых костюмах ❤️",
"А вы сейчас в Москве?",
"Красивая какая 😍🔥🔥🔥",
"Ксюха, вот не вооружённым глазом вижу, кирпич не равномерно клали) 😂😂😂",- пишут в сети.
Напомним, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».
Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова из «ВИА Гры» приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.
Также Politeka писала, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".