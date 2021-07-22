Певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась новым образом в необычном для себя цвете
Вера Брежнева популярная певица. Начало карьеры для исполнительницы началось в группе "ВИА Гра", там она прославилась. Уже давно артистка ведет сольную карьеру и радует поклонников творчеством. Об этом сообщает Politeka.net.
Вера активно ведет социальные сети и рассказывает фанатам о своей жизни. На этот раз артистка поделилась видео. На кадрах она в длинном платье на брительках цвета фуксия. Платье отлично показывает стройную фигуру Веры и её длинные ноги. Образ дополнен солнцезащитными очками и черными летними сандалями.
73-летняя Ротару ошеломила видом рядом с единственным сыном: «Тот случай, когда мама выглядит моложе»
Мишель Андраде оказалась в большой опасности на съемках "Орла и Решки": что пришлось пережить подопечной Потапа
Украинцы получат доплаты к пенсиям, кого коснется новое решение Кабмина: «Более 30 тысяч человек…»
На особняк Горбунова и Осадчей обрушилась мощная стихия: «Смотрите, что делается…»
Каменских в платье с неприличными вырезами пошалила с девочками в гримерке: "Настюха, ну ты и крутая"
"Хочу поделиться наблюдениями.
Я всегда равнодушно относилась к розовому цвету. Выбирала его только если была какая-то необходимость. Но когда мы начали работу над треком "РозовыйДым" , я начала замечать розовый во всем и везде. В одежде, в интерьере, в интернете, на людях. Начала замечать, реагировать на него и выбирать его. Таким образом у меня теперь появился даже розовый сарафан. Но все это лишь подтверждает теорию, что мы видим и замечаем в большей степени то, о чем думаем, что нас волнует, на чем есть акцент внутри нас. И на сегодня мой розовый период мне явно нравится!
Вы за собой такое замечали?", поинтересовалась артистка у поклонников.
Фанаты оставили Вере множество приятных комментариев и одобрили её новый стиль: "Вы всё лучше и лучше! Восхищаюсь вами", "Верочка, как быть стройной как Вы, за красивую уже и не спрашиваю", "Платье мечты! Это фуксия, не совсем розовый", "Вера как всегда изящна".
Напомним, Брежнева в полураскрытом халате показала натуральную красоту без фильтров: "После такого дня..."
Politeka рассказывала, Брежнева преподнесла модный урок, надев стильную блузу: "Эталон женственности и красоты"
Также, Брежнева превратилась в рыжую бестию, кадры новой "дерзости": "Ну, просто Ума Турман"