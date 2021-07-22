Певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась новым образом в необычном для себя цвете

Вера Брежнева популярная певица. Начало карьеры для исполнительницы началось в группе "ВИА Гра", там она прославилась. Уже давно артистка ведет сольную карьеру и радует поклонников творчеством. Об этом сообщает Politeka.net.

Вера активно ведет социальные сети и рассказывает фанатам о своей жизни. На этот раз артистка поделилась видео. На кадрах она в длинном платье на брительках цвета фуксия. Платье отлично показывает стройную фигуру Веры и её длинные ноги. Образ дополнен солнцезащитными очками и черными летними сандалями.

"Хочу поделиться наблюдениями.

Я всегда равнодушно относилась к розовому цвету. Выбирала его только если была какая-то необходимость. Но когда мы начали работу над треком "РозовыйДым" , я начала замечать розовый во всем и везде. В одежде, в интерьере, в интернете, на людях. Начала замечать, реагировать на него и выбирать его. Таким образом у меня теперь появился даже розовый сарафан. Но все это лишь подтверждает теорию, что мы видим и замечаем в большей степени то, о чем думаем, что нас волнует, на чем есть акцент внутри нас. И на сегодня мой розовый период мне явно нравится!

Вы за собой такое замечали?", поинтересовалась артистка у поклонников.

Фанаты оставили Вере множество приятных комментариев и одобрили её новый стиль: "Вы всё лучше и лучше! Восхищаюсь вами", "Верочка, как быть стройной как Вы, за красивую уже и не спрашиваю", "Платье мечты! Это фуксия, не совсем розовый", "Вера как всегда изящна".

Напомним, Брежнева в полураскрытом халате показала натуральную красоту без фильтров: "После такого дня..."

Politeka рассказывала, Брежнева преподнесла модный урок, надев стильную блузу: "Эталон женственности и красоты"

Также, Брежнева превратилась в рыжую бестию, кадры новой "дерзости": "Ну, просто Ума Турман"





