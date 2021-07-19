Відома співачка українського походження Віра Брежнєва показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва стала відомою після фурору в групі "ВІА Гра", до якої приєдналися в 2002 році. Уродженка Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ - прим. ред.) після цього побудувала запаморочливу кар'єру співачки в Москві, а після 2007 року почала розвиватися сольно. Не забуває Брежнєва і про Instagram, де ділиться найцікавішим.
На новому фото Віра з'явилася в стильній блузі і штанях. Красуня на першому фото сиділа на кріслі - розставивши ніжки. На другому фото був зроблений акцент на торсі дівчини, а на третьому Брежнєва сиділа вже біля креласу.
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"Повна любов", - написала Брежнєва
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Віра, ви шикарна", "Внусняшка моя", "Ой, хороша", " про що задумалася?", "Віра, ви неповторні"," Ух, яка принадність", Еталон жіночності і краси","Хочу такий костюм".
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