Известная певица Вера Брежнева рассказала, как потеряла сознание на съемках

Вера Брежнева является популярной артисткой украинского происхождения. Она прославилась своим участием в группе "Виа ГРА", где выступала до 2007 года, после чего начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Как передает "Світське життя", Вера Брежневой стало плохо во время съемок нового клипа, который снимает Алан Бадоев. Они снимали сцену с каруселью, и оказалось, что у девушки проблемы с вестибулярным аппаратом.

"Я не могу кататься на карусели, то есть мой вестибулярный аппарат не позволяет мне комфортно себя чувствовать во время того как карусель кружится. Был такой эпизод, который нам нужно было снимать сидя на карусели и она крутилась с очень большой скоростью и мне было очень плохо прям в кадре". У меня потом так кружилась голова, что я пару часов еще отходила", откровенно поделилась исполнительница.

Напомним, Брежнева в мини-шортах показала, как "отрывается" в Турции: "Вся одежда мокрая…"

Также, Брежнева засветила стройную фигуру в платье с декольте: "Всё лучше и лучше..."

Ранее сообщалось, Брежнева преподнесла модный урок, надев стильную блузу: "Эталон женственности и красоты"



